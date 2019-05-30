Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (30.05.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak.Milli Piyango’nun en çok kazandıran oyunlarından biri olan Süper Loto’da 6 şanslı rakamı bilen ikramiyenin sahibi oluyor. Süper Loto'da 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesi gerekiyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler idarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.

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