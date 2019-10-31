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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (31.10.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15'te açıklanacak. Oyunda 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Geçen hafta düzenlenen çekilişte şanslı rakamları bilen çıkmamış bu nedenle de 2 milyon 233 TL'lik ikramiye devretmişti. Süper Loto oyununda kural gereği şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. İşte 31 Ekim Süper Loto çekilşi ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

20:00 -
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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (31.10.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Süper Loto’da 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Kuponlarını hazırlayanlar devirli büyük ikramiyenin sahibi olmak istiyor. Vatandaşlar çekilişi http://www.mpi.gov.tr/ adresinden izleyebiliyor.

31 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

EN SON DÜZENLENEN ÇEKİLİŞLER

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

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Son güncelleme: 20:28 31.10.2019
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