Süper Loto sonuçları 24 Ocak: Devreden ikramiye gelecek hafta 15 milyon!

Milli Piyango İdaresi Ankara Balgat çekiliş salonunda belli olan Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazana olmadı. Süper Loto’da yeni bir devir serisi başladı v ene zaman son bulacağı merak konusu. Sayısal oyunlar arasında en çok kazandıran oyun olan Süper Loto sonuçlarının belirlendiği perşembe günleri ikramiyeyi kazanan olmadıkça her hafta büyük ikramiye hızla yükseliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 24 OCAK

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. Bu hafta en çok kazandıran şans oyununda büyük ikramiye 12 milyon lirayı aştı. Kazandıran numaralar belli olurken ikramiye dağılımı Milli Piyango İdaresi tarafından henüz belirlenmedi. 24 Ocak tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde;

4, 21, 25, 38, 48, 50

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 – 308 kez / 13 – 292 kez / 37 – 288 kez / 1 – 272 kez / 45 – 260 kez

17 – 252 kez / 22 – 252 kez / 33 – 252 kez / 23 – 252 kez / 4 – 248 kez

41 – 244 kez / 50 – 224 kez /43 – 244 kez / 14 – 244 kez / 19 – 244 kez

47 – 244 kez / 18 – 244 kez / 29 – 240 kez / 36 – 236 kez / 46 – 236 kez

54 – 232 kez / 31 – 232 kez /21 – 228 kez / 5 – 228 kez / 34 – 228 kez

40 – 220 kez / 26 – 220 kez / 20 – 220 kez / 15 – 220 kez / 49 – 220 kez

2 – 220 kez / 9 – 212 kez / 39 – 212 kez / 16 – 208 kez / 12 – 216 kez

51 – 216 kez / 10 – 216 kez / 32 – 208 kez / 6 – 200 kez / 24 – 200 kez

48 – 200 kez / 30 – 200 kez / 25 – 196 kez / 38 – 196 kez / 53 – 192 kez

44 – 192 kez / 3 – 192 kez / 8 – 192 kez / 7 – 192 kez / 11 – 192 kez