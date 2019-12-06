Süper Loto sonuçları 5 Aralık: Süper Loto ikramiyesi katlanmaya devam ediyor!

Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta da büyük ikramiyeyi bilen olmadı. Canlı yayında yapılan çekiliş ile Süper Loto kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi en çok kazandıran şans oyununun bu haftaki çekilişini noter huzurunda gerçekleştirdi. Süper Loto sonuçları ve şanslı numaralar haberimizde…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 5 ARALIK

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, akşamki çekilişte kazandıran numaralar 20, 26, 27, 32, 35 ve 53 olarak belirlendi.

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

Süper Loto oyununun 633. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 21 milyon 537 bin 164 lira 1 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 11 bin 814 lira 35’er, 4 bilen 4 bin 993 kişi 197 lira 85’er kuruş, 3 bilen 108 bin 450 kişi 15 lira 35’er kuruş ikramiye kazandı.