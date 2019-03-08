Süper Loto sonuçları açıklandı! Şanslı numaraları tek kişi bildi! İşte Süper Loto sonuçları…

Süper Loto sonuçları açıklandı ve vatandaşlar şanslı numaraları kontrol etmek için internete akın etti. MPİ büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 965 bin 740 lira olarak belirledi. Süper Loto’da 1-54 arasındaki sayı kümesinden çekilen 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru bilinmesi gerekiyor. Süper Loto’nun sık sık devretmesi ve büyük ikramiyenin birikmesi nedeniyle vatandaşların en çok ilgi gösterdiği oyun oldu. İşte sonuçlara göre şanslı numaralar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 7 MART

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 594’üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar belirlendi.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 7 MART Şanslı numaralar; 6, 15, 24, 29, 39 ve 44

SÜPER LOTO’DA KİM NE KADAR KAZANDI?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 bilen 1 kişi 1 milyon 965 bin 740 lira, 5 bilen 69 kişi 6 bin 451 lira, 4 bilen 2 bin 916 kişi 166 lira, 3 bilen 56 bin 476 kişi 14 lira 40’ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul’un Beşiktaş ilçesinden yatırdığı bildirildi.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.

GEÇEN HAFTANIN SÜPER TALİHLİSİ İKRAMİYEYİ ALDI

Milli Piyango İdaresince yapılan Süper Loto çekilişinde 26 milyon 181 bin 291 lira 75 kuruş kazanan talihli, ikramiyesini avukatı aracılığıyla aldı. Avukat, talihlinin kendisine, ‘Para birilerini delirtiyorsa, evet yanlış yola sapabilirler ama ben onlardan olmayacağım’ dediğini söyledi.

Milli Piyango Loto Daire Başkanı Murtaza Çakır, Süper Loto'daki söz konusu ikramiyenin Muğla'nın Bodrum ilçesine isabet ettiğini hatırlattı. Talihlinin Süper Loto'yu 48300076 nolu bayiden oynadığını belirten Çakır, “Kişi altı kolonu makineye sen seç yöntemiyle oynatmış. Bugün avukatı geldi bileti ibraz etti. Komisyon incelemesinden sonra ödeme işlemi yapıldı.” dedi.