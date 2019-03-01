Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da haftalardır devreden ikramiye tek kişinin oldu!

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu, çılgın ikramiye Bodrum’dan bir kişinin oldu. Şans oyunu sevenler kuponlarını hazırladı ve bol bol devreden Süper Loto oyununun bu haftaki sonuçlarını araştırıyor. Süper Loto her Perşembe Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda çekiliyor. İki haftadır devreden büyük ikramiyenin bu hafta sahibi Muğla Bodrum’dan bir kişinin vurdu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 ŞUBAT

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 bilen 1 kişi 26 milyon 181 bin 291 lira, 5 bilen 95 kişi 11 bin 59 lira, 4 bilen 5 bin 742 kişi 196 lira, 3 bilen 126 bin 442 kişi 15 lira 40’ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Muğla’nın Bodrum ilçesinden yatırdığı bildirildi.

SÜPER LOTO SONUÇLARI Süper Loto sonuçları belli oldu: 10 - 11- 22- 24 - 42 - 43

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

SÜPER LOTO’DAN İKRAMİYE KAZANAN NE YAPACAK?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan

ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.