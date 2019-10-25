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Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da ilk devir geldi…

Süper Loto sonuçları MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ardından belli oldu. Süper Loto'da bu hafta 6 şanslı rakamı bilen çıkmayınca 1. devir gerçekleşti. Hafta boyunca kuponlarını dolduran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını bekliyordu. İşte, 24 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları...

08:11 -
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Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da ilk devir geldi…

Süper Loto'da sonuçları belli oldu. Her Perşembe akşamı Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmayınca 1. devir geldi. Süper Loto’da ikramiye kazanabilmek için 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Süper Loto sonuçları belli oldu. İşte 24 Ekim çekiliş sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’da kazanan numaralar: 01-04-11-15-17-31

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

Çarşamba Cumartesi Milli Piyango MPİ noter on numara Pazartesi Perşembe Şans Topu Sayısal Loto Süper Loto Süper Loto sonuçları
Son güncelleme: 08:40 25.10.2019
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