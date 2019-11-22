Süper Loto sonuçları belli oldu! 21 Kasım Süper Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar…

Süper Loto’da bir devir daha geldi. Süper Loto çekiliş sonuçları her hafta Perşembe akşamı Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanıyor. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları ve haftanın ikramiye tutarı…

21 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları:

21, 25, 28, 40, 44, 49