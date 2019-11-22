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Süper Loto sonuçları belli oldu! 21 Kasım Süper Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar…

Her Perşembe MPİ tarafından, noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları ile bu hafta da vatandaşlara ikramiye kazanma şansı sundu. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmayınca 4. devir gerçekleşmişti ve bu hafta 5. devir geldi. Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye bir hafta daha devretti...

08:17 -
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Süper Loto sonuçları belli oldu! 21 Kasım Süper Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar…

Süper Loto’da bir devir daha geldi. Süper Loto çekiliş sonuçları her hafta Perşembe akşamı Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanıyor. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları ve haftanın ikramiye tutarı…

21 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları:

21, 25, 28, 40, 44, 49

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

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