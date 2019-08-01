Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Büyük ikramiye 16 milyonu aştı…

Süper Loto’da 1 Ağustos çekiliş sonuçları öncesinde büyük ikramiye katlanarak artmaya devam ediyor. Talih kuşunun başına konmasını hayal eden vatandaşlar ise geçtiğimiz haftadan bu yana 6 şanslı rakamı bilen kişi olmak için kupon dolduruyor. Bu akşam noter huzurunda MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ile Süper Loto sonuçları belirlenecek. 1 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları öncesinde merak edilen detaylar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Süper Loto çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Saat 21:15 MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından şanslı numaralar haberimizin içerisinde yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto