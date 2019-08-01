Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Büyük ikramiye 16 milyonu aştı…

Süper Loto'da 6. devirin gelmesiyle birlikte büyük ikramiye dev boyutlara ulaştı. Zengin olmak isteyen vatandaşlar 16 milyonu aşan büyük ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını doldurara, bayilerin önünde sıra oldu. Peki 1 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

17:57 -
Haberler Gündem
Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Büyük ikramiye 16 milyonu aştı…

Süper Loto’da 1 Ağustos çekiliş sonuçları öncesinde büyük ikramiye katlanarak artmaya devam ediyor. Talih kuşunun başına konmasını hayal eden vatandaşlar ise geçtiğimiz haftadan bu yana 6 şanslı rakamı bilen kişi olmak için kupon dolduruyor. Bu akşam noter huzurunda MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ile Süper Loto sonuçları belirlenecek. 1 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları öncesinde merak edilen detaylar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Süper Loto çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Saat 21:15 MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından şanslı numaralar haberimizin içerisinde yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER31 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: İkinci devir!31 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: İkinci devir!

 

İLGİLİ HABERŞans Topu sonuçları 31 Temmuz: Şans Topu sonuçları açıklandı!Şans Topu sonuçları 31 Temmuz: Şans Topu sonuçları açıklandı!

 

İLGİLİ HABEROn Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye 5 kişiye bölündü...On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye 5 kişiye bölündü...

 

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more