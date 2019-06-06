Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Dev ikramiye sahibini arıyor…

Süper Loto'da 6 haftadır büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıkmayınca büyük ikramiye dev boyutlara ulaştı. MPİ en son 15 milyon lira büyük ikramiye vermişti. Hafta boyunca kuponlarını dolduran vatandaşlar Süper Loto sonuçları için beklemeye başladı. Peki, Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu mu?

17:26 -
Haberler Gündem
Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Dev ikramiye sahibini arıyor…

Zengin olma hayali kuranlar Süper Loto’da 15 milyon lirayı aşan büyük ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını doldurdu. Geçtiğimiz altı haftada şanslı numaraları bulan çıkmayınca altıncı devir gerçekleşti. Süper Loto’da 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Peki, Süper Loto sonuçları belli mi?

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 HAZİRAN

Süper Loto sonucu henüz belli olmadı. MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından Süper Loto sonuçları haberimizin içerisinde yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU SONUÇLARI

İLGİLİ HABERSayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto heyecanı bayramda da sürüyor…Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto heyecanı bayramda da sürüyor…İLGİLİ HABERŞans Topu 5 Haziran sonuçları: Şans Topu sonuçları açıklandı!Şans Topu 5 Haziran sonuçları: Şans Topu sonuçları açıklandı!İLGİLİ HABEROn Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye 3'e bölündü...On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye 3'e bölündü...

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more