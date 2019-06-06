Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Dev ikramiye sahibini arıyor…

Zengin olma hayali kuranlar Süper Loto’da 15 milyon lirayı aşan büyük ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını doldurdu. Geçtiğimiz altı haftada şanslı numaraları bulan çıkmayınca altıncı devir gerçekleşti. Süper Loto’da 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Peki, Süper Loto sonuçları belli mi?
SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 HAZİRAN
Süper Loto sonucu henüz belli olmadı. MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından Süper Loto sonuçları haberimizin içerisinde yer alacak.
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU SONUÇLARI
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto