Süper Loto sonuçları: Süper Loto’da umutlar gelecek haftaya…

Mlili Piyango’nun en çok devreden ve en çok kazandıran Süper Loto oyunu sürelki yeni bir rekor deniyor. Bu hafta kimse doğru sayıları bilemedi ve umutlar gelecek haftaya kaldı. Vatandaşlar her ne kadar 6 şanslı rakamı bilemediği için üzülse de haftaya yeniden şanslarını deneyebilirler. Haftanın sonuçları şu şekilde…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 14 MART

Süper Loto kuponlarını dolduran vatandaşlar ikramiyenin heyecanı ile hemen sonuçlara ulaşmak istiyor. Bu hafta da altı rakamı doğru tahmin eden çıkmadı ve Süper Loto gelecek haftaya devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları: 4, 32, 41, 42, 43, 53

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 11 bin 981 lira, 4 bilen 2 bin 327 kişi 212 lira, 3 bilen 49 bin 361 kişi 16 lira 90’ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 1 milyon 783 bin 165 lira ikramiye dağıtıldı.

SÜPER LOTO’DA BÜYÜK İKRAMİYE EN ÇOK İSTANBUL’A ÇIKTI

Süper Loto ‘da en çok büyük ikramiyenin çıktığı iller sıralamasında İstanbul açık ara önde bulunuyor. 11 kez büyük ikramiyenin çıktığı Ankara ikinci sırada, 8 kez ikramiye alan İzmir ise üçüncü sırada bulunuyor.