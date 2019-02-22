Süper Loto sonuçları 21 Şubat: Süper Loto’da ikramiye devretti! Haftaya 25 milyon

Sayısal Loto sonuçlarına göre 11. devir geçekleşti. Sayısal Loto’da kazandıran numaralar Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin sonuçlarına göre belirlendi. Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Ankara Balgat binasında bulunan çekiliş salonunda belli oldu. Zengin olma hayali kuranların umutları gelecek haftaya kaldı. 22 milyon liralık ikramiye gelecek haftaya devretti. İşte Süper Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. Bu hafta en çok kazandıran şans oyununda büyük ikramiye 20 milyon lirayı aştı.

SÜPER LOTO’DA İKRAMİYE DAĞILIMI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 99 kişi 9 bin 878 lira, 4 bilen 5 bin 577 kişi 188 lira 75’er kuruş, 3 bilen 116 bin 838 kişi 15 lira 50’şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 3 milyon 841 bin 639 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 767 bin 654 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 552 bin 178 lira kamuya aktarıldı.

BÜYÜK İKRAMİYEYİ BİLEN ÇIKANA KADAR DEVREDECEK!



Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir..