Sürat faciası… Sağ bacağı koptu!

Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde meydana geldi. Ferdi Demir’in kullandığı 34 FF 3580 plakalı kamyon yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak yan yattı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kamyon 150 metre sürüklendikten sonra ancak durabildi. Aşırı hız yaptığı iddia edilen sürücü ile birlikte yanında bulunan Barış Çakır (30) ile Ömer Karabulut (21) yaralandı. Yaralılardan Barış Çakır'ın çarpmanın şiddetiyle sağ ayağının koptuğu öğrenildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ise, çekici olmaması yüzünden halen araç trafiğine açılmadı. (İHA)