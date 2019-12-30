Suriye sınırındaki 48 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi!

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar denildi:

* Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince hududun gerisinde yer alan Türkyurdu Hudut Karakolu, Karkamış Hudut Karakolu, Köprübatı Hudut Karakolu, Fuat Oğuzcan Hudut Karakolu bölgeleri içerisinde 48 farklı alanda 1 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 00.01’de başlayıp, 15 Ocak 2020 Ocak günü saat 23.59’de bitecek şekilde 15 gün süre ile valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.

* Buna göre 1 Ocak 2020-15 Ocak 2020 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır. İHA