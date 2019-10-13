Suriyeli abla kardeş havan mermilerinin hedefi oldu

Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü bir bir hedefleri vurulurken, Suriye Milli Ordusu ise ilerlemeye devam ediyor. TSK sivillerin can güvenliğini sağlamak için büyük bir hassasiyet gösterirken, terör örgütü PKK ise özellikle Akçakale'de bulunan sivilleri hedef alıyor. PKK tarafından Tel Abyad'dan atılan havan mermileri bu kez de Suriyeli İsa Ailesi'ni vurdu.

TEL ABYAD'DAN KAÇIP GELMİŞLERDİ

Suriye'de yaşanan iç savaştan 6 yıl önce kaçarak Akçakale'ye yerleşen İsa Ailesi hafızalarından savaşın izlerini silmeye çalışırken, teröristlerin saldırısının hedefi oldu. Atılan ilk havan mermisinin şiddetinden korkarak evlerinden kaçan İsa Ailesi 2. havan mermisinin de kendilerini hedef alması üzerine yaralandı.

ABLA KARDEŞ YARALANDI

Şarapnel parçaları 12 yaşındaki Amen El İsa ve 8 yaşındaki kardeşi Hasan El İsa'yı hedef aldı. Kanlar içinde yere yığılan iki kardeş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Amen'e dedesiyle babaannesi bakarken, kardeşi Hasan ise yaşam mücadelesi veriyor.

“KARDEŞİM İNŞALLAH ÖLMEZ”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Amen El İsa isimli kız çocuğu, “Ben 6 yaşımdayken Tel Abyad'dan kaçıp gelmiştik. Türkiye bizi bağrına bastı. Burada küçükken yaşadıklarımı unutmaya çalışıyordum. Ama teröristler rahat durmuyor. Bizi kaçıp geldiğimiz Tel Abyad'dan vurdular. Patlama sesini duyduğumda öldüğümü hissettim. Ambulans beni hastaneye götürmüş. Ama ben hatırlamıyorum. Kardeşim de ağır yaralanmış. İnşallah kardeşim ölmez” dedi.

“TÜRK ASKERİ İÇİN DUA EDİYORUM”

Türk askerine olan sevgisini anlatan Amen, “Türk Askeri bizim her şeyimiz oldu. Şu anda bizim için Tel Abyad'ı teröristlerden temizliyorlar. Bugün camilerden anons yapılarak Türk askeri için dua istenildi. Türk askerinin ismini duyar duymaz ben hemen dua ettim. Ben Türkiye'ye çok şey borçluyum başka bir yerde yaşamak istemiyorum” ifadelerini kullandı.