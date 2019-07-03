Suriyeli adam İsrailli hastaya böbreğini sattı, operasyonla yakalandı

Istanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, polis ekiplerinin ‘Organ Ticareti' konusuyla ilgili bazı bilgilere ulaşıldı. Araştırmalarda İsrail uyruklu bir kişiye parayla böbreğini satan Suriyeli birinin böbreğinin nakledileceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde anlaşmanın sosyal medya üzerinden yapıldığı belirlendi. Polis böbreğini satan kişinin Suriye uyruklu 32 yaşındaki Ahmet Z. olduğunu tespit etti. Ahmet Z.'nin böbreğini 10 bin dolara sattığı kişinin ise İsrail uyruklu Nimer H.(50) olduğu belirlendi.

BELGELERDE SAHTECİLİK

Yapılan çalışmalarda, organ naklinin Esenyurt'ta özel bir hastanede yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Organ naklinin gerçekleşebilmesi için şüphelilerin bazı sahtekarlıklar da yaptığı anlaşıldı. Şüphelilerin resmi belgelerde sahtecilik yaparak kendilerini akraba olarak gösterdiği belirlendi.

DOKTOR 35 BİN DOLAR İSTEDİ

Çalışmalarda, organ nakli için anlaşan ikiliye Türkiye'de tercümanlık yapan bir isim daha belirlendi. Nakil için ise Doçent Doktor Hayri G. ile 35 bin Dolar karşılığında anlaşıldığı ortaya çıktı.

SURİYELİ VE DOKTOR TUTUKLANDI

Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri operasyon düzenledi. Doçent Doktor Hayri G. ve diğer 3 isim gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Tercuman Yusuf E. serbest bırakıldı. İsrailli Nimer H.'nin sınır dışı edileceği belirtildi. Böbreğini satan Suriyeli Ahmet Z. ile nakli yapmak için anlaşan Doçent Doktor Hayri G. ise tutuklandı.