Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İki kardeş bir gün arayla feci şekilde can verdi

Adana'da dün otomatik demir kapı kapanırken kafası sıkışarak ölen beş yaşındaki Ömer'in cansız bedenini Suriye'de defneden ailesinin bulunduğu otomobil, PKK/YPG'nin döşediği mayının üzerinden geçti. Meydana gelen patlamada Ömer'in kardeşi Eye ile birlikte dört kişi hayatını kaybetti. 24 saat arayla iki çocuğunu da kaybeden anne ağır yaralandı.

16:07 -
Haberler Gündem

Adana’da babasının bekçilik yaptığı çiftliğin otomatik demir kapısına kafasını sıkıştırıp ölen beş yaşındaki Ömer’in ailesine başına bir felaket daha geldi. Suriye uyruklu El Mahmut ailesi, Ömer’i defnettikleri Tel Abyad’daki mezarlıktan dönerken tuzaklanmış mayın kurbanı oldu.

Suriye’dek iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Mahmut ailesinin iki çocuğundan Ömer, kafasının otomatik kapıya sıkışması sonucu feci şekilde can verdi. Ablası Eye ise kardeşinin cenazesinden dönerken meydana gelen mayın patlamasında hayatını kaybetti.

Ailenin içinde bulunduğu otomobil, PKK/YPG terör örgütü tarafından daha önce döşenen mayının üzerinden geçti. Mayının patlaması sonucu ailenin altı yaşındaki diğer çocuğu Eye’yle birlikte dört kişi hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 25 yaşındaki anne ise ağır yaralandı.

Dün oğlunun cansız bedeni başında ağıt yakan 25 yaşındaki Suriyeli anne, mayın patlamasında ağır yaralandı.

Suriye'ye giriş yapan ambulanslar, yaralıları Akçakale Devlet Hastanesi’ne getirdi. (İHA)

 

Sozcu.com.tr kapıya kafası sıkışarak feci şekilde can veren Ömer’in ölüm haberini böyle vermişti.

 

İLGİLİ HABERKafası demir kapıya sıkışan çocuk feci şekilde can verdiKafası demir kapıya sıkışan çocuk feci şekilde can verdi
Adana anne Çocuk Ölüm otomobil PKK Suriye Terör terör örgütü Türkiye
Son güncelleme: 16:42 18.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more