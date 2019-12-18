İki kardeş bir gün arayla feci şekilde can verdi

Adana’da babasının bekçilik yaptığı çiftliğin otomatik demir kapısına kafasını sıkıştırıp ölen beş yaşındaki Ömer’in ailesine başına bir felaket daha geldi. Suriye uyruklu El Mahmut ailesi, Ömer’i defnettikleri Tel Abyad’daki mezarlıktan dönerken tuzaklanmış mayın kurbanı oldu.

Ailenin içinde bulunduğu otomobil, PKK/YPG terör örgütü tarafından daha önce döşenen mayının üzerinden geçti. Mayının patlaması sonucu ailenin altı yaşındaki diğer çocuğu Eye’yle birlikte dört kişi hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 25 yaşındaki anne ise ağır yaralandı.

Suriye'ye giriş yapan ambulanslar, yaralıları Akçakale Devlet Hastanesi’ne getirdi. (İHA)