Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suriyeli çocuklara 234 milyon

Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Suriyeli sığınmacıların çocuklarının okullaşmasına katkı amacıyla 234 milyon liralık 141 ihale düzenledi. İYİ Parti konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Deniz AYHAN
12:56 -
Haberler Gündem
Suriyeli çocuklara 234 milyon

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması isteğiyle soru önergesi verdi.

FOTO:AA – İYİ Partili Türkkan, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Türkkan, önergesinde MEB'in bazı ihalelerinden de örnekler verdi.

Türkkan, “Suriyeli çocuklara Türk Eğitim Sistemi'ne entegre olabilmesi için harcanan ve diğer ihaleler için ödenen paralar fondan mı, yoksa MEB bütçesinden mi karşılanmaktadır ?” diye sordu. Türkkan, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemi'ne Entegrasyonu'' için bir organizasyona 7.4 milyon TL ödendiğini de belirtti.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more