Suriyeli çocuklara 234 milyon

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması isteğiyle soru önergesi verdi.

Türkkan, önergesinde MEB'in bazı ihalelerinden de örnekler verdi.

Türkkan, “Suriyeli çocuklara Türk Eğitim Sistemi'ne entegre olabilmesi için harcanan ve diğer ihaleler için ödenen paralar fondan mı, yoksa MEB bütçesinden mi karşılanmaktadır ?” diye sordu. Türkkan, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemi'ne Entegrasyonu'' için bir organizasyona 7.4 milyon TL ödendiğini de belirtti.