Suriyeli kadınlar ikinci eş oldu

4 milyon göçmen nedeniyle Türkiye'nin üstlenmek zorunda kaldığı ekonomik ve sosyal maliyetlere dikkat çekilen raporda, “Suriyelilerin 2 milyon 184 bini, 15-65 yaş aralığındadır ve çalışma izni verilen Suriyeli sayısı ise 27 bin 930'dur. Büyük bölümü kayıt dışı olmak üzere 1 milyonun üzerinde Suriyeli çalışmaktadır” ifadesi kullanıldı.

‘13-14 YAŞINDA EVLENİYORLAR'

CHP'nin raporunda, Suriyelilerin ucuz iş gücü olarak çalıştırıldığına dikkat çekilirken, kadınların 2'nci eş olarak yasaya aykırı biçimde evlendirildikleri öne sürüldü. Konuya ilişkin şu değerlendirme yapıldı: “15-18 yaş arasındaki her 100 Suriyeli kadından 15'i evlidir. 13-14 yaşında gebelik ve çok eşlilik yaygındır. Kadınlar mağdur olmasın gerekçesi ile Türkiye'ye çok eşli halde gelenlerin evlilikleri, geçerli sayılmıştır. 13 yaşındaki bir çocukla imam nikâhıyla evlenerek cinsel istismar suçu işleyen bir Suriyeli de yasaları bilmediği gerekçesi ile beraat etmiştir. Suriyeli kadınların 2'nci eş olmayı kabul etmesiyle evlilik maddi çıkar unsuru haline gelmiştir.”