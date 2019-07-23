Suriyeliler İstanbul Valiliği önünde eylem yapacak iddiası sosyal medyada yayıldı

İstanbul Valiliği, geçici koruma kapsamında olsalar bile İstanbul’a kayıtlı olmayan Suriyelilere 20 Ağustos tarihine kadar süre verdi. Valilik, bu tarihten sonra yakalanacak Suriyelilerin kayıtlı oldukları şehirlere gönderileceğini duyurdu. İstanbul’da, yarısı geçici koruma diğer yarısı da ikamet izinli Suriyeliler olmak üzere toplam kayıtlı 1 milyon 69 bin 860 yabancı bulunuyor.

BİRLİK OLALIM MESAJI

İstanbul Valiliği'nin aldığı bu karar üzerine, sosyal medya üzerinde Suriyelilerin Perşembe günü valilik önünde eylem yapacakları iddiası dolaşmaya başladı. Suriyelilerin sosyal medyada kendi aralarında paylaştığı iddia edilen ve yapacakları protesto gösterisine katılımcı artırmak için kullandıkları broşürde Suriyeliler birlik çağrısında bulundu. Düzenlenen afişte, “25 Temmuz Perşembe günü, Suriyeliler iş yerlerini açmasın, çalışmaya gitmesin, birlik olalım, gücümüzü görsünler” denilerek, tüm Suriyeliler valilik önüne çağrıldı.