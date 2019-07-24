Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gidecek… Peki hangi ilde kaç Suriyeli var

İstanbul Valiliği, 1 milyondan fazla Suriyeli göçmenin İstanbul’da bulunduğunu duyurdu ve “Düzensiz göçle mücadele” eylem planını açıkladı. İstanbul’da kaydı olmayan göçmenler 20 Ağustos’a kadar kayıtlı bulundukları illere geri dönecek.

Valilik, “İlimizde ikamet izinli 522.381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547.479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1.069.860 kayıtlı yabancı bulunmaktadır.” demişti.

SOYLU: İSTANBUL SURİYELİ KAYDI ALMIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili, “Büyükşehirlerimizde, özellikle de İstanbul’da düzensiz göçmeler konusuna eğileceğiz. Hiç kimse öyle elini kolu sallayarak dolaşamayacak. Kaçak göçmen olarak gelip de mahallelerde dükkan kiralayıp, 20 kişi orada kalarak kamu düzenini bozmak olamaz. Gettolaşmanın önüne geçeceğiz. Bu kadar açık net. Özellikle fabrika ve iş yeri sahiplerine sesleniyorum, kaçak göçmen çalıştırılmayacak. Ve şunu söyleyeyim; Bunu belki kamuoyu bilmiyordur. İstisnalar dışında İstanbul Suriyeli kaydı almıyor. İstisna da hastalıktır.” demişti.

SURİYELİ NÜFUSU ÖNCEKİ AYA GÖRE 16.931 KİŞİ DAHA ARTTI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 11 Temmuz 2019 tarihinde, Türkiye'deki biyometrik verileriyle kayıt altına alınan geçici koruma altındaki Suriyeli verilerine göre; ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 16 bin 931 kişi artarak toplam 3 milyon 630 bin 575 kişi oldu. Bu kişilerin 1 milyon 965 bin 595'u erkeklerden, 1 milyon 664 bin 980'i ise kadınlardan oluşuyor.

Türkiye'deki Suriyelilerin %46,38'ü 0-18 yaş Aralığında

Mülteciler.org verilerine göre; 0-18 yaş aralığında 1 milyon 684 bin 207 Suriyeli bulunuyor. 0-18 yaş arası Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 13 bin 507 kişi arttı. 10 yaşın altındaki Suriyeli sayısı ise bu ay 1 milyon 26 bin 756 kişi oldu. Yani Suriyelilerin %28,08'i 10 yaşın altında. 0-18 yaş aralığında olanlarla kadınların toplamı ise 2 milyon 544 bin 184. Bu sayı toplam Suriyeli sayısının %70,07'sine denk geliyor.

Suriyeli Genç Nüfus Oranı

Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığında 819 bin 60 kişi bulunuyor. Suriyeli genç nüfusun toplam Suriyeli sayısındaki oranı %22,56. Türkiye'nin genç nüfus oranı ise %15,8.

Suriyelilerin Yaş Ortalaması

Kayıtlı Suriyelilerin yaş ortalaması 22,5. Türkiye nüfusunun 2018 verilerine göre yaş ortalaması ise 31,7.

Suriyeli Erkeklerin Sayısı Suriyeli Kadınların Sayısından 300 bin 615 kişi daha fazla

Erkek-Kadın sayısı arasındaki en büyük fark 88 bin 153 kişi ile 19-24 yaş aralığında. Yaş sayısı artıkça bu fark azalıyor. 55 üzeri yaş aralıklarında kadınların sayısının erkeklerden fazla olduğu görülüyor. Kayıt altındaki Suriyeli sayısı 31 Aralık 2018 tarihinden bu yana 7 bin 383 kişi arttı.

Kamplarda Yaşayan Suriyelilerin Sayısı

Geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı 11 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 103 bin 579 kişi olarak açıklandı. Bu sayı geçen ay (Haziran 2019) 109 bin 262 kişi, 2017 Aralık ayı sonunda ise 228 bin 251 kişiydi. Buna göre kamplarda yaşayan Suriyeli sayısı 2018'in başından bu yana 124 bin 672 kişi azaldı. Suriyelilerin yalnızca %2,85'i kamplarda yaşıyor.

Şehirlerde Yaşayan Suriyelilerin Sayısı

11 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 526 bin 996 kişi oldu. Şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı geçen aya göre 22 bin 614 kişi arttı. Suriyelilerin %97,15'i şehirlerde yaşıyor. Şuan için sadece Adana, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Tekirdağ, Şanlıurfa ve Kilis illerine yeni Suriyeli kaydı alınıyor. Bu şehirler dışında kalan yerlerde ise ciddi sağlık sorunları, evlenme ve yeni doğumlarda kayıt alınabiliyor. Yeni kayıt alınan iller Göç İdaresi tarafından periyodik olarak değiştiriliyor. İstanbul ise Suriyeli alımına kapalı.

İllere Göre Suriyelilerin Sayısı

Göç İdaresinin 11 Temmuz 2019 tarihli verilerine göre Suriyelilerin en çok yaşadığı 20 şehir ve bu şehirlerdeki Suriyeli yoğunluğu aşağıdaki tabloda yer almaktadır. En çok Suriyeli barındıran şehir 547 bin 479 kişi ile İstanbul olurken, Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 25 kişi ile Bayburt. Bayburt'u 35 kişi ile Artvin, 56 kişi ile Tunceli takip ediyor.

KİLİS’İN YÜZDE 81.41’İ SURİYELİ!

Suriyelilerin En Yoğun Olduğu İller

Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il %81,41 ile Kilis. Kilis'te kayıtlı olan Suriyeli sayısı bir önceki aya göre bin 133 kişi arttı. İstanbul'daki Suriyeli sayısı ise bir önceki aya göre bin 183 kişi arttı.

Suriyelilerin Türk Nüfusa Oranı

Geçici koruma altına alınan kayıtlı Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ise ülke genelinde %4,43. TÜİK tarafından Türkiye'nin nüfusu son olarak 82 milyon 3 bin 882 olarak açıklandı.

Türk Vatandaşlığı Verilen Suriyeli Sayısı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 8 Mart 2019 tarihi itibarıyla Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 79 bin 894 kişi olarak açıklandı.

Türkiye'de Doğan Suriyeli Sayısı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kasım 2018 itibarıyla son 8 yılda Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı 405 bin 521 olarak açıklandı.

Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısı

İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılan açıklama göre ülkesine dönen Suriyeli sayısının 337 bin 729 olduğu belirtildi.

Çalışma İzni Verilen Suriyeli Sayısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılan açıklamaya göre Türkiye'de çalışma izni verilen Suriyeli sayısının 31 bin 185 kişi olduğu açıkladı.

En Az Bir Ortağı Suriyeli Olan Şirket Sayısı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Şubat 2019 tarihi itibarıyla en az bir ortağı Suriye uyruklu olan şirket sayısının 15 bin 159 olduğunu belirtildi.