Suriyelilerin nargilelerini topladılar

Mersin'in Mezitli İlçe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet ekipleri tarafından nargile kafelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Mezitli Zabıta Müdürlüğü ekipleri yasalara uygun kullanılmayan nargilelere el koydu. El koyulan nargilelerin büyük bir kısmının Suriyelilere ait olduğu öğrenildi.

BELEDİYE EL KOYDU

Belediyeden yapılan açıklamada, “Mezitli Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile ortaklaşa yapılan uygulamada, nargilelik, tütün mamulü satış ve sunumunu yapan işletmelere ait nargile sunum ekipmanları, tarafımızca müsadere edilerek işletmeler hakkında ekiplerimizce işyerlerine, tutanaklar tanzim edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.