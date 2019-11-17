Suriyelilerin Türkiye’deki yıllık kazancı 3 milyar 624 milyon dolar

Eğitim politikası uzmanı Prof. Esergül Balcı, “Türkiye'nin Ortadoğululaştırılması ve Suriyeli Çocukların Eğitimi” başlıklı rapor hazırladı. Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların yıllık kazancının 3.6 milyar dolar olduğunun yer aldığı rapor çarpıcı bilgiler içeriyor:

12 AVRUPA ÜLKESİNİN NÜFUSUNDAN FAZLA

– Türkiye’de Suriyeli nüfusun en yoğun yaşadığı iller, terörle mücadele ve demografik fay hatlarının en hassas olduğu yerler. Fırat'ın doğusundan başlayıp Antalya sınırına uzanan hattaki Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana ve Mersin vilayetlerinde yaşayan Suriyeli sayısı 1 milyon 859 bin 439. Bu şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı 12 Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla.

ÇALIŞAN SAYISI İKİ YIL İÇİNDE 1.5 MİLYONA ÇIKACAK

– Bugün Türkiye’de 800 bin-1 milyon dolayında Suriyeli çalışırken, bu sayının iki yıl içinde 1.5 milyonu bulacağı öngörülüyor. AFAD ve Göç İdaresi Başkanlığı'nın verileriyle yapılan projeksiyonda, Türkiye’de çalışan Suriyeli sığınmacılara ödenen aylık/yevmiye tutarının toplamı 302 milyon doları buluyor. Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki yıllık kazancı 3 milyar 624 milyon dolar.

TİCARET YAPMAK İÇİN GİDİP GELİYORLAR

– Araştırma sonuçlarına göre 833 bin 148 kişi Suriye'ye gidip, tekrar Türkiye’ye döndü. Suriye’ye giriş-çıkış yapanların yaklaşık 55 bini ticari faaliyetler nedeniyle ülkelerine gittiklerini, daha sonra Türkiye'ye döndüklerini beyan etti. İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarına göre, yasalara aykırı olduğu halde Suriye-Türkiye arasında sürekli bir ticari faaliyet olduğu görülüyor. Türkiye, Suriyeli sığınmacılar ve terör örgütleri açısından serbest ticaret bölgesine dönüştü. Ülkelerinde can güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle Türkiye’ye sığınan her dört Suriyeli’den birinin Suriye'ye defalarca girip çıkması, geçici koruma yönetmeliğinin altıncı maddesiyle tezat oluşturuyor.

OKUMA YAZMA BİLMEYEN SURİYELİ SAYISI 800 BİNİ GEÇTİ

– Türkiye’ye gelen 3.6 milyon Suriyeli’nin 833 bin 148'i okuma yazma bilmiyor. 525 bin 245'i ise okuryazar olduğunu beyan etmesine rağmen örgün eğitim almamış. 941 bin 820 Suriyeli ise ilkokul mezunu…