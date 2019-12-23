Suriyelilerin vatandaş yapıldığı iddialarına resmi açıklama!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Suriyelilerin vatandaş yapıldığı iddiaları için açıklama yapıldı. Açıklamada, iddiaların tümüyle gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Açıklamada şunlar denildi:

* Uygulamada ilgili komisyonlar tarafından mülakat da gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede yurt dışından liste alınarak Suriyelilerin vatandaş yapıldığı iddiaları tümüyle gerçek dışıdır.

* Esasen ilgili herkesin de çok iyi bildiği üzere Türk soylu kardeşlerimizin iş ve işlemleri yasal prosedürlerde de kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmak suretiyle öncelikli ve ayrıcalıklı olarak yürütülmektedir.

* Bu kapsamda ülkemizde farklı uyruklardan toplam 386 bin 553 Türk soyluya belge düzenlenerek yasal kalış hakkı sağlanmıştır.

* Yoğunluğun fazla olduğu İstanbul’da Türk soyluların hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Dünya Ticaret Merkezi’nde 11 Kasım’da özel bir ofis de oluşturulmuştur. Genel Müdürlük bünyesinde de Türk ve Akraba Topluluklar Grubu Başkanlığı bu amaçla faaliyet yürütmektedir.