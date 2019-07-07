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Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde parktaki süs havuzuna giren iki çocuk elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

17:23 -
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Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Şehit Ramazan Salbaş Parkı’ndaki süs havuzuna giren Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem (5) elektrik akımına kapıldı.

İZMİR’İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE SÜS HAVUZUNA GİREN İKİ ÇOCUK ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK YARALANIRKEN, ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. FOTO:İHA

Çocukların çığlıklarını duyan çevredekiler Ceylan ve Erdem’i havuzdan çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan iki çocuk, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Çocukların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yetkililer, süs havuzunda inceleme yaptı.

AA

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