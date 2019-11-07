‘Süt üreticilerine destek seçime kadarmış’

Tarım ve Orman Bakanlığının yerel seçimlerde çiğ süt destekleme primlerini litre başına 10 kuruştan 25 kuruşa çıkardığını oysa şimdi tekrar 10 kuruşa, üstelik Mayıs ayından itibaren düşürdüğüne, dikkat çeken CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu AKP'nın seçimden seçime yurttaşı, her zaman yandaşı düşündüğünü savundu.

Üretmeyen, vatandaşını sağlıklı ve güvenilir bir şekilde besleyemeyen bir yönetim anlayışının kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Gaytancıoğlu şunları söyledi: “Tarım Bakanlığı çiftçiyi üzmeye, alın terinin karşılığını vermemeye, çiftçiyi üretimden soğutmaya devam ediyor. Hatta çiftçiyi kandırıyor. Yerel seçimler öncesi çiğ süt destekleme primi litre başına 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarıldı. Hatta bunu müjde diye açıkladılar. Şimdiyse bütçede para yok gerekçesiyle yeniden 10 kuruşa düşürdüler. Hükûmet yandaşı olan herkese para buluyor, çiftçiye gelince yok diyorlar. Büyük küçük bütün şirketlerin borçları erteleniyor, yapılandırılıyor; çiftçiye gelince borçlar ertelenmiyor, yapılandırılmıyor, destekler geç ödeniyor.”

Çiftçinin isyanını sağır sultanın duyduğunu ancak AKP'nın duymadığını söyleyen Doç. Dr. Gaytancıoğlu: “ Her gün söyleye söyleye öğrendik ki hele şükür 2018 buzağı ve tohumluk destekleri ödenecekmiş. Peki, geç ödeme için çiftçiye ekstra bir ödeme yapmayı düşünüyor musunuz? Artık iyice belli oldu. Çiftçinin üretmemesini ve köyünü terk edip göç etmesini istiyorlar. Hâlbuki süt üretiminde düşüş var, sütte daha fazla destekleme yapmanız gerekirken siz destekleri keserek çiftçinin üretmesini engelliyorsunuz” dedi.