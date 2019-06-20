Suudi Arabistan’da 300 Türk işçi Türkiye’ye dönemiyor: Suudi polis havaya ateş açtı

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yaklaşık 300 Türk inşaat işçisi, özel bir şirket bünyesinde Suudi Arabistan’ın Tebük kenti Sharma bölgesine 6 aylığına çalışmaya gitti. Krallığa ait bir otel inşaatında çalıştığı belirtilen işçiler, kötü çalışma şartları ve birikmiş ücretleri alamadığı gerekçesi ile grev yaptı. 6 aylığına çalışmaya götürülen fakat bir senedir ülkelerine dönemeyen işçilerin grevi sırasında Suudi Arabistan polisinin havaya ateş açtığını görüldü.

“BİZ İŞÇİLER KÖLE DEĞİLİZ”

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası üyesi oldukları öğrenilen grup adına açıklama yapan bir işçi, yaşadıkları mağduriyeti şu cümleler ile anlattı.

“Memleketimizi, ailemizi geride bırakarak ekmek parası için Suudi Arabistan’da, gurbette çalışmaya gelen inşaat işçileriyiz. Suudi Arabistan’da, Baytur inşaat bünyesinde çalışmaktayız. En temel hakkımız olan sağlık, barınma ve beslenme, insanlık dışı koşullarda sağlanıyor. Bu yetmezmiş gibi aylardır ücretlerimiz ödenmiyor. Biz işçiler köle değiliz, bu köleliğe mahkum da değiliz. Ne patronun baskıları, ne Suudi polisinin ateş açarak tehdidi bizleri yıldıramaz. Hakkımız olanı istiyoruz, mutlaka alacağız. İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası olarak biz buradaki grevimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 6 aylığına geldik, 1 sene oldu, buradaki bütün arkadaşlarımız mağdur. İnşaat işçileri köle değildir. Bugün bizim kafamıza silah doğrulttular. Biz sadece buraya ekmek parası için geldik. Bütün yetkililere sesleniyoruz.”

“TURİST VİZESİ İLE GÖTÜRÜLMÜŞLER”

Sözcü’ye konuşan bir işçi yakını, büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, “6 aylığına oraya çalışmaya götürüldüler. 1 seneyi geçti hala dönmediler. 4-5 aylık maaşları içeride. İçeride olan paralarını almadan işçilere ayrılma teklifi sunmuşlar. Ayrıca işçi vizesi değil, turist vizesi ile götürülmüşler. Bizim gibi birçok aile mağdur. Yetkililerin biran önce harekete geçmesini bekliyoruz” dedi.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı’nın ve Suudi Arabistan Türk Konsolosluğu’nun çalışma başlattığı belirtildi.