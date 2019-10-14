Suya zam yapan AKP’li belediyeden şimdi de ulaşıma zam

Samsun Büyükşehir Belediyesi, seçimlerin ardından içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 15 zam yaparak zammın TÜFE oranında her ay güncellenmesi kararı almıştı. Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında Samsun’da otobüs ve dolmuşlara zam yapılması konusu karara bağlandı. Buna göre, kent merkezinde çalışan dolmuş ücretlerine 50 kuruş, otobüs ve tramvay bilet fiyatlarına da yüzde 18 oranında zam yapıldı. Buna göre dolmuşlar 3 liradan 3 lira 50 kuruşa, otobüsler ve tramvay ücretleri de 4 liradan 4.50 TL çıkarıldı. UKOME’de alınan kararın, 10 gün içinde imzalanmasının ardından yürürlüğe gireceği belirtildi.

EN PAHALI ULAŞIM SAMSUN’DA

Samsun’da diğer illere göre hayatın daha zorlaştığını dile getiren TÜKODER Samsun Şube Başkanı Sema Onar Yaktı, “Belediye önce suya yüzde 25 zam yaptı. Vatandaş zamlarla mağdur durumdayken, şimdi de ulaşıma zam yapılıyor. Bir vatandaşın aylık ulaşım faturası 270 liraya çıktı. Bu insansızlıktır. Vicdansızlık yapmayın. En pahalı ulaşım Samsun’da olacak” dedi.

“HEM SPOR YAPMIŞ OLURLAR”

Vatandaşın artık, dolmuş, otobüs ya da tramvaya binemeyeceğini belirten Yakti, “Vatandaşlarımız gideceğe yerlere bisiklet ile gitsinler. Hem spor yapmış olurlar, hem de ekonomik bütçelerine katkı sağlarlar” diye konuştu.