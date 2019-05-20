Tacizci müdüre 30 yıl hapis

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kurşunlu İlkokulu Müdürü İ.D., 2016 yılında okuldaki bazı velilerin şikayeti üzerine savcılık talimatıyla Jandarma tarafından gözaltına alınmış, taciz iddiasıyla ifadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkartılan müdür tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

YENİDEN YARGILANDI

2016'dan bu yana yargılan okul müdürü hakkında mahkeme geçtiğimiz haftalarda kararını vermiş ve 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, İ.D.'ye verilen cezayı az bularak yerel mahkemenin kararını bozdu. Bu gelişme üzerine İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden duruşma yapıldı. Son kez hakim karşısına çıkan tutuklu İ.D.’nin cezası arttırıldı ve 30 yıla çıkartıldı.