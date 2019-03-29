Tacizden yargılanan şahsın tutuklanmamasına mağdur yakınlarından tepki

Mersin'in Tarsus İlçesinde yaşayan ve yaz tatilinde Adana'nın Pozantı İlçesi'ne bağlı Akçatekir Mahallesine giden E.S.'nin, camideki Kuran Kursu’nda imam olarak görev yapan M.D. tarafından taciz edildiği iddiasıyla açılan dava Tarsus 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti.

“İNTİHAR ETMESİN DİYE SAB AHLARA KADAR BAŞINDA BEKLİYORUM”

Duruşmada söz alan mağdur E.S.’nin avukatları sanık M.D.’nin tutuklanmasını istedi. Mağdur E.S.’de “Ben çocukluğumu dahi yaşayamadım bu olay yüzünden. En ağır cezayı alsın.” diye konuştu. Mağdur’un annesi ise “Çocuk böyle bir konuda neden yalan söylesin? Sabahlara kadar intihar etmesin diye başında bekliyorum. Bir anne ağlıyor, görmüyor musunuz? Tutuklanıp en ağır cezayı alsın.” ifadelerini kullandı.

KARAR İÇİN 25 NİSAN’A ERTELENDİ

Sanık M.D.’nin katılmadığı duruşmada avukatı Tolga Kaan Patos, karşı tarafın tutukluluk isteminin reddilmesini talep ederek yazılı beyanda bulunmak için süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, tutuklama talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, kararın açıklanması için 25 Nisan’a erteledi. Sanığın tutuklanmaması mağdur yakınları ve STK Temsilcileri tarafından tepkiyle karşılandı. Uluslararası Cesaret Ödülü sahibi olan ve bu ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'un eşi Melane Trump'tan alan Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan ve çok sayıda duyarlı STK temsilcileri karara isyan etti.