Tacizle suçlanan akademisyenden bir tweet daha: Benim kızım da…

Attığı tweet’in ardından, öğrencisine sözlü tacizle suçlanan eski kaymakam, çevirmen Ahmet Şensılay yine tartışma yaratacak bir açıklama yaptı.

“EŞEĞİ BAŞTAN ÇIKARIR SIPANIN OYNAMASI”

“Üniversitede ders verirken 40’lı yaşlardaydım. Güzel bir kız öğrencim vardı. Cilveli… Sonunda yanıma çağırıp bir tekerleme söyledim: “Ehl-i keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması!” herhalde anladı ki cilveleri kesti… Gençliğim, eyvah…” şeklindeki tweet’i büyük tepki çeken Şensılay, özür dilemesini isteyenlere şöyle cevap verdi:

“SANKİ HOCASINA CİLVE YAPAN GENÇ KIZ HİÇ YOK”

“Okuduğunu anlamayan ne kadar çok ahmak var! sanki hocasına cilve yapan genç kız hiç yok! Bu cilvenin ölçüsünü kaçıran ise hiç mi hiç yok! Neyse. Engelliyorum, olup bitiyor! Böyle şeyler yazmaktan keyif alan mastürbatörler, istedikleri gibi devam edebilirler. Engellerim, olur, biter.”

“KADIN DÜŞMANI BİRİYLE AYNI OKULDAN MEZUN OLMAKTAN UTANIYORUZ”

Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu ve Mülkiyeliler Birliği üyesi Ahmet Şensılay’ın bu açıklamalarının ardından Mülkiye Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi tarafından bir açıklama yapıldı.

“Kadınların her gün şiddete, tacize, tecavüze maruz kaldığı bir ülkede, ne yazık ki akademi de cinsiyetçilikten, kadın düşmanlığından azade değildir. Kadınlar, her toplumsal ilişki içinde iktidarını kullanan erkekler tarafından baskı ve ayrımcılığa uğramaktadır. Üniversitede öğrencisi tarafından katledilen akademisyen Ceren Damar'ın davası devam ederken Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu ve Mülkiyeliler Birliği üyesi birinin yaptığı böyle bir açıklama kabul edilemez. Mülkiye'nin kadın yarısı olarak cinsiyetçi ve kadın düşmanı biriyle aynı okuldan mezun olmaktan utanıyoruz. Kadınlar olarak Ahmet Şensılay'ı tüm kadınlardan özür dilemeye davet ediyoruz.”

Ahmet Şensılay, bu açıklamanın ardından tartışmayı alevlendirecek iki tweet daha attı.

“ALINTIM ZİYA PAŞA’DAN”

“Cahiller, bilmez. “taciz” ile “kompliman” çok farklı şeylerdir. Alıntım, 19. yüzyılın büyük şairi Ziya Paşa’dandı. Okuduğunu anlamayanlar, bunu ayırt edemiyor. Asıl “seksist” olanlar onlardır. Yazık! “aydın” geçinen cahiller o kadar çok ki! ülkemin geleceği için iyimser olamıyorum.”

“BENİM DE GENÇ BİR KIZIM VAR”

“Okula “seksi” kıyafetlerle gitmenin de doğru olduğunu hiç düşünmüyorum. Benim de genç bir kızım var, kıyafetine de hiç karışmadım. Seksi giyinmeyi de sever. Ama okul, özellikle de genç erkeklerin dikkatlerinin dağıtılacağı bir yer değildir.”

AHMET ŞENSILAY KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Ahmet Şensılay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni birincilikle bitirdi. Çeşitli ilçelerde kaymakam olarak görev yaptı. 12 Eylül 1980’de kamu görevinden uzaklaştırıldı. Özel sektörde yöneticilik yaptı ve öğrencilik yıllarındaki mesleği olan turist rehberliğine döndü. İstanbul Rehberler Odası’nın kurucusu ve Turist Rehberleri Birliği ile Turist Rehberleri Vakfı’nın da başkanlıklarını üstlendi. 1981 Yazko Çeviri Roman Büyük Ödülü’nü aldı.