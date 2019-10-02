Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İÜ-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nin tahliyesi için 3 gün süre verildi

İÜ-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde yapılan incelemede, binanın bodrum katındaki kolonların demirlerinde korozyon ve burulma tespit edildi. Binanın 3 gün içinde boşaltılması istendi.

23:03 -
Haberler Gündem

Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen depremin ardından Avcılar'da bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nde kolonların zarar gördüğü iddiaları üzerine binada inceleme yapıldı. İnceleme sonunda binanın 3 gün içerisinde boşaltılması istendi.

İLGİLİ HABERİÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin tahliyesine ilişkin açıklamaİÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin tahliyesine ilişkin açıklama

Öğrencilerin kolonların zarar gördüğünü belirterek acil olarak boşaltılmasını istediği binaya Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden iki mühendis ve bir zabıta görevlisi giderek inceleme yaptı.

İLGİLİ HABERÇevre ve Şehircilik Bakanlığı da deprem mağduru! İstanbul'daki binası tahliye ediliyor...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da deprem mağduru! İstanbul'daki binası tahliye ediliyor...

TAHLİYE EDİLMESİ İSTENDİ

İncelemede, binanın bodrum katındaki kolonların demirlerinde korozyon ve burulma tespit edildi. Oldukça eski olan binanın bu durumda kullanılamayacağı belirtilerek üç gün içerisinde tahliye edilmesi için tutanak tutuldu.

Binanın cuma akşamına kadar tahliye edilmesi istendi.  DHA

bodrum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Cuma deprem istanbul İstanbul Üniversitesi Veteriner
Son güncelleme: 23:11 02.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more