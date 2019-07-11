Tahliye olan Sabri Uzun SÖZCÜ’ye konuştu: FETÖ’yle mücadeleye devam edeceğim

Eminyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevinde bulunan Sabri Uzun, “FETÖ'ye yardım” suçlaması nedeniyle geçen 26 Mart'ta tutuklanmıştı. Geçen pazartesi ilk kez hakim karşısına çıktı. Uzun'un duruşması saat 14.30'da başlayacaktı. Dilekçe vermesine, sağlık durumunu belirtmesine rağmen o, saat 07.30'da adliyeye getirilip nezarethaneye konuldu ve duruşma saatini orada bekledi. “Polis Koleji'ne başladığım 15 yaşından beri nöbeti, zorlukları bilirim ama bu yapılan çok ağrıma gitti” diyor.

O günkü duruşmada Uzun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tahliye sonrası cezaevi kapısı önünde kendisini karşılayanlar da daha önce FETÖ kumpasları sonucu cezaevinde yatan emniyet yöneticileri Emin Arslan, Hanefi Avcı ve İbrahim Selvi'ydi. Bir de cezaevi görmemiş eski daire başkanlarından Hüseyin Özalp vardı. Tahliyesinden sonra Uzun'la konuştuk. FETÖ ile mücadele eden bir kişi olmasına rağmen, FETÖ'ye yardımla suçlanmasının bir oyun olduğunu belirtti ve Adana Şakirpaşa Havaalanı'nda yaşanan bir VIP olayını şöyle anlattı:

FETÖ İMAMI VIP'TE

“2015 yılında FETÖ ile ilgili konferans vermek için Adana'ya gitmiştim. Havaalanında beni VIP'ten geçirmek istediler. Kabul etmedim. Orada görevli polis memuru, ‘Sayın müdürüm, Osman Hilmi Özdil, VIP'ten gelip geçiyor' dedi. Bu kişi, bizlerin zamanında deşifre ettiğimiz halen kaçak olan FETÖ imamı Osman Hilmi Özdil'di. Bu kişinin FETÖ'nün emniyet imamı olduğunu biz 2010 yılından beri söylüyoruz.” Uzun, görevi nedeniyle çok önemli ve özel bilgilere sahip olmasına rağmen bunları hiç ortaya dökmedi, devlet terbiyesinin dışına çıkmadı. Cezaevinde nasıl direndiğini anlatırken bazen gözleri doluyor ve şunları aktarıyor: “Cezaevinde olmaktan da etkilenmedim. ‘Direnmek, güçlü olmak, kazanmak zorundayım' diye kendi kendimi teselli ediyordum. Bu sözler dayanma, direnme gücümü artırıyordu.”

‘NİYE DOKUNULMADI?'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı döneminde Sabri Uzun'u İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na getirmişti. Meral Akşener'e de, Sabri Uzun'a da FETÖ'cü suçlamasında bulundular. Uzun, FETÖ ile mücadeleye kaldığı yerden devam edeceğini de ekledi.