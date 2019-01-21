Takım elbiseli hırsızlar, bebek maması çaldı

İlginç hırsızlık olayı, Eyüpsultan'a bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Emrah Acar'a ait markette yaşandı. Takım elbiseli iki kişi müşteri kılığında markete girdi. Bir süre market içerisinde gezen şüpheliler daha sonra bebek mamalarının bulunduğu reyonda durdu. Market çalışanlarının yoğunluğunu fırsat bilen şüpheliler reyondaki 5 paket bebek mamasını yanlarında getirdikleri alışveriş çantalarına koydu.

BEBEK MAMALARININ AZALDIĞINI GÖRÜNCE

Bir süre daha müşteri kılığında dolaşan takım elbiseli hırsızlar, daha sonra marketten ayrıldı. Reyonları kontrol eden market çalışanları bebek mamalarının azaldığını görünce durumdan şüphelendi. Satış listelerine bakan görevliler, bu kadar bebek mamasının satılmadığını tespit etti. Bunun üzerine güvenlik kameralarını incelendi. İncelenen görüntülerde bebek mamalarının çalındığını anlayan çalışanlar, olayı market sahibi Emrah Acar'a bildirdi.

“ŞÜPHELİLERİN TAKIM ELBİSELİ OLMASINA ŞAŞIRDIM”

Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili Sözcü'ye konuşan Emrah Acar, “Bana durumu çalışanlar anlattı. Güvenlik kameralarında takım elbiseli iki kişinin bebek mamalarını çaldığını belirledik. Şüphelilerin takım elbiseli iyi giyimli olmasına şaşırdım. Ücretli poşet uygulaması sebebiyle çoğu müşteri alışveriş çantaları ile geliyor. Bu durumda biz kontrol edemeyince hırsızlık olayları da artıyor. Takım elbiseli hırsızlar da kendi alışveriş çantaları ile hırsızlığa gelmişler” dedi.