Taksici cinayetinde 3 şüpheliye müebbet istemiyle dava açıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, tutuksuz şüpheli Mehmet Eyidoğan ile tutuklu şüpheliler Metin Karahancı ve Yakup İgrek’in 23 Şubat 2019 tarihinde alkol aldıkları, sabaha karşı 06.40 sıralarında Aziz Kahraman’ın kullandığı ticari taksiye bindikleri anlatıldı.

KUSMAYA TEPKİ GÖSTEREN TAKSİCİYİ ÖLDÜRDÜLER

Taksinin sol arka koltuğunda oturan Yakip İgri’nin kustuğu belirtilen iddianamede, taksi şoförü Aziz Kahraman ile Yakup İgri arasında bu nedenle tartışma çıktığı, aralarında kavga olduğu, Mehmet Eyidoğan’ın kavgayı ayırmaya çalıştığı iddia edildi.

ÜÇÜ DE MÜBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

İddianamede, şüphelilerin başka taksiye binerek olay yerinden ayrıldığı, bir süre sonra tutuksuz şüpheli Mehmet Eyidoğan’ın olay yerine geri gelerek bir şey aradığı, olaya tanık olan bir kişinin şüpheli Mehmet’e yönelik olarak, “Abi adam ölüyor, 112’yi çağıralım” dediği, şüpheli Mehmet’in “Yok bayılmış” şeklinde cevap verdikten sonra ola yerinden ayrıldığı kaydedildi. İddianamede her üç şüphelinin de, “Kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

İSTANBUL, (DHA)