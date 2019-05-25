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Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Erzurum'da taksi şoförü Fatih A., sıra nedeniyle tartıştığı meslektaşı Nazmi Közenek'i tabancayla öldürdü.

19:55 -
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Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Olay, merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kongre Caddesi’nde meydana geldi. Taksi sürücüleri Nazmi Közenek ile Fatih A. arasında sıra mesesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih A., tabancayla Közenek’i baş bölgesinden tek kurşunla vurdu.

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Nazmi Közenek kanlar içerisinde yere yığılırken, Fatih A. başkasına ait araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Nazmi Közenek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Közenek’in yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kaçan Fatih A.’yı ararken, Nazmi Közenek’in cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. DHA

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