Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Taksiciden kadın müşterisine dayak!

Bolu'da, bir taksici ile tartışan ve araçtan indikten sonra dikiz aynasını kıran kadını, taksi sürücüsü darbetti. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

21:18 -
Haberler Gündem

Olay, önceki akşam Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bir kadın, tartıştığı taksi sürücüne sinirlenerek araçtan indikten sonra aracın aynasını kırdı. Buna kızan taksici de aracından inerek kadına tekme tokat saldırıp darbetti. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, “Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?” dediği görüldü. Bu sırada çevredeki sürücüler araçlarından inip, kadını darbeden adamı engelledi.

Tarafların daha sonra polis çağırarak birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.  DHA

İLGİLİ HABERHamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladıHamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more