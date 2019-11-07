İstanbul’da taksiciden turiste şantaj: 150 lira vermezsen…

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan dün öğle saatlerinde taksiye binen erkek bir turist, Aksaray'a gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra gideceği yere varan turist, ödemesini yaparak taksiden indi. Ancak cep telefonunu araçta unuttuğunu fark eden turist, çevredekilerinin yardımıyla başka bir telefondan taksiciye ulaştı. Taksiciye durumu anlatan turist, kendisini bıraktığı yere gelmesini cep telefonunu teslim etmesini istedi.

TURİST PARAYI VERMEK ZORUNDA KALDI

Yakınlarda olduğunu belirten taksici ise bir süre sonra turistin bulunduğu yere geldi. Ancak taksici iddiaya göre cep telefonunu geri vermek karşılığında turistten 150 lira istedi. Turistin parayı vermek istememesi üzerine taksici telefonu havalimanına götüreceğini söyledi. Bunun üzerine turist mecburen taksiciye parayı vermek zorunda kaldı. (İHA)