Taksicilerin seçim tartışması sosyal medyada gündem oldu

YOL TV’nin Ankara'da taksicilerle yaptığı röportajda bir kısım Türkiye'nin iyi bir durumda olduğunu söylerken, büyük bir çoğunluk ise kötü durumda olduklarını savundu.

Tartışma sırasında ilginç bir diyalog sosyal medyada da gündeme oturdu. Bir taksici mevcut durumu övmek isterken “Ekonomi güzel her evde 3 araba var” ifadelerini kullandı.

Buna karşılık bir diğer meslektaşının “Ben seni 40 senedir tanıyorum bir bisikletin bile yok” demesi gülüşmelere neden oldu.