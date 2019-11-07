Taksiciyle kavga eden İranlı kadın turist sinir krizi geçirdi

Olay bugün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki Meltem Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir AVM’ye gitmek için taksiye binen İranlı kadın turist, bankamatikten para çekmek istedi. İranlı turist, istediği bankamatiği bulamadığını ileri sürerek taksiciyle tartışmaya başladı.

DARP İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Araçtan inen genç kadın, AVM'ye gitmek istemediğini ve taksiye yeniden binmeyeceğini söyledi. Taksi şoförü de bankamatik ararken taksimetreye yansıyan 10 TL taşıma ücretini istedi. İranlı turist ücreti vermedi ve taksicinin kendisini darp ettiğini iddia ederek polisten şikayetçi oldu.

TAKSİCİ 10 LİRA İÇİN NİYE KAVGA EDEYİM

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri geldi. Uzun süre ağlayan genç kadın, taksi şoförüyle arasında geçen konuyu polise anlattı. İranlı turist, çevredeki vatandaşlarca sakinleştirilmeye çalışılırken taksi şoförü de sadece taksi ücretini istediğini ve 10 TL için kavga etmeyeceğini belirtti. Taksici ayrıca üzerine atılan suçlamaları da kabul etmedi. İranlı turist ve taksi şoförü, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)