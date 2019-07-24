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Taksim Cumhuriyet Anıtı’na saygısızlık!

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sprey boyayla yazı yazıldı. Anıtın alt tarafında yazılan "Mehemet" ile kurnalara yazılan "M" harfi belediye ekiplerince ilaçlı suyla yıkanarak temizlendi.

23:28 -
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Taksim Cumhuriyet Anıtı’na saygısızlık!

Taksim Meydanı’nda bulunan 91 yıllık Cumhuriyet Anıtı’na sprey boyayla yazı yazıldı. Akşam saatlerinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından yazıldığı öğrenilen yazıyı fark eden vatandaşlar durumu polise ve belediye ekiplerine bildirdi.

Beyoğlu Belediyesi çalışanları anıt çevresinde yaptığı incelemede, anıtın kuzey kısmına sprey boyayla “Mehemet” ve “M”, doğu ve batı tarafındaki kurnalara da “M” yazılmış olduğunu tespit etti.

Anıttaki yazılar, Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından ilaçlı su ile temizlendi.

Çevrede yapılan incelemede sprey boya kutusu bulan polis, yazıyı yazan kişinin kimliğinin tespit edilebilmesi için çalışmalara başladı.  DHA

Son güncelleme: android-time 23:29 24.07.2019
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