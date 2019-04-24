Taksim’de çocuk istismarını protesto eden kadın gözaltına alındı

Yasemin Babat Kayan isimli bir kadın; çocuklara yönelik cinsel istismar ve tecavüzlerin sona erdirilmesi, yetkililerin gerekli önlemleri alması talebiyle öğle saatlerinde Taksim’de Atatürk Anıtı’nın önünde oturma eylemi başlattı. Kayan “Ateş sadece düştüğü değil bütün annelerin yüreğini yakıyor. Bir anne olarak bu tür durumlara artık dayanamıyorum. Artık tahammül edemiyorum. Çocuk istismarına artık tahammül edemiyorum” dedi.

POLİSE ‘YASAK’ TEPKİSİ

Sık sık “İstismara hayır” sloganı atan Kayan’ın yanına polis ekipleri geldi. Valilik tarafından Taksim’de eylem yapmanın yasaklandığını belirten polislere Kayan “Ben artık çocuğum için kaygılanmak istemiyorum. Çocuklar için kaygılanmak istemiyorum. Her gün aynı haberlerle uyanmak istemiyorum. Artık çocuk istismarının son bulmasını istiyorum. Eğer bir anne olarak çocuk istismarına karşı durmak suçsa, ben bunu göze alarak geldim. Sözüm ona dün 23 Nisan Çocuk Bayramı’ydı. Dün bir çocuk bayramını yaşayamadı, tecavüze uğradı. Şu anda hastanede yoğun bakımda” diye tepki gösterdi.

İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI



Eylemini devam ettireceğini söylemesi üzerine Kayan, polisler tarafından gözaltına alındı. Beyoğlu Polis Merkezi’ne götürülen Kayan, ifadesi alındıktıktan sonra serbest bırakıldı.