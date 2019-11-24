Taksim’de kavgada kağıt toplayıcısı yaralandı

Olay, saat 16.15 sıralarında Taksim Gezi Parkı önünde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen adı öğrenilemeyen bir kişi ile kağıt toplayıcısı arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında kağıt toplayıcısı belinden bıçaklanarak yere yığıldı. Hemen yakında güvenlik önlemi için bekleyen polisler, yaralı kağıt toplayıcısına ilk müdahalede bulundu. Şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı kağıt toplayıcısını ambulansa alarak Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli ise işlemleri için Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. DHA