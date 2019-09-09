Taksim’deki gasp dehşetinde kan donduran detaylar!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği bölümünden yeni mezun olan Halit Ayar, Cuma gecesi, Sinan Nalçacı ile Kanada’ya gidecek olan arkadaşları Tolga Ozan’ı havalimanına uğurlamak için Beyoğlu’nda buluştular.İki arkadaş, saat 02.30 sıralarında Taksim Tünel Tramvay Durağı'nda beklerken Emra Yaşar ve Erhan Kundal isimli şahıslar yanlarına yaklaştı.

Birisi cezaevinden izinli diğeri de sabıkalı iki şahıs, üç arkadaştan para istedi. Olumsuz yanıt şahıslar dehşet saçtı. Bıçaklı saldırı sonrası Halit Ayar yaşamanı yitirdi Sinan Nalçacı ise ağır yaralandı. Olayın ardından saldırganlar kayıplara karıştı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok sayıda güvenlik kamera kaydı inceledi. Şüpheliler gittikleri adrese kadar kameralardan izlenerek tespit edildi. Şüphelilerden birinin Fatih'te diğerinin Beyoğlu'nda farklı adreslere gittikleri anlaşıldı. Polis ekipleri sabaha karşı adreslete operasyon düzenledi. Baskında Emra Yaşar (27) ve aynı yaştaki Erhan Kundal gözaltına alındı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorguya alındı. Genç mühendisi öldüren bıçaklı saldırıyı Emra Yaşar’ın yaptığı öne sürüldü. Erhan Kundal'ın ise bira şişesini kırarak Halit Ayar ve arkadaşına saldırdığı belirtildi. Emra Yaşar’ın ‘Gasp’ suçundan 10 yıl ceza aldığı; 2016'da cezaevin girdiği, olay günü haftalık izin alarak dışarıya çıktığı belirtildi.

‘BIÇAĞIMI ÇIKARDIM, SALLADIM'

Emniyette ifadesine başvurulan Emra Yaşar’ın “Gençlerden bize bira almalarını söyledik. ‘Alamayız', ‘Para verin biz alalım' dedik. Ona da tepki gösterdiler. Sonra tartıştık kavga ettik. Tartışma sırasında bıçağımı çıkararak salladım” dediği ortaya çıktı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ayar için dün cenaze töreni düzenlendi. Annesi ve kardeşi cenaze namazı öncesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Saldırıda yaralanan Sinan Nalçacı da tekerlekli sandalye ile cenaze namazına katıldı. İrem Damar, “İki kişinin gözaltına alındığı bir şey fark etmez. Arkadaşımız geri gelmeyecek” dedi. Anne Ayar’ın, cenaze aracının yanında “Yavrum, yavrum” diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Genç adam, göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.