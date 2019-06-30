Taksim’deki LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi!

İstanbul Valiliği tarafından İstiklal Caddesi’nde yapılması planlanan ‘LGBTİ Onur Yürüyüşü ‘ne izin verilmeyeceğinin açıklamasının ardından LGBTİ üyesi bir grup saat 17.00’da Beyoğlu Mis sokakta toplandı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda LGBTİ üyeleri basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından polis ekipleri gruba dağılması yönünde uyarıda bulundu. Uyarının ardından dağılmayan gruba polis biber gazlı plastik mermi ile müdahale etti. Müdahalenin ardından grubun ara sokaklarda yeniden toplanması üzerine polis ekipleri gruba ikinci kez müdahale etti. Polis ekiplerinin önlemleri sürüyor. DHA