Talan edilen tarihi kiliseye şimdi de çadır kurdular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 25 yıldır hazırlanamayan restorasyon projesi nedeniyle 400 yıllık Rum Ortodoks Kilisesi, bir yandan talan edilirken, diğer yandan da çevre inşaatlarında çalışan işçilerin çadır kentine dönüştü. Yıllarca define avcılarının delik deşik ettiği kilisenin neden korunmadığı sorgulanmaya başlandı.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Eski Leleg Kentlerinden Kadıkalesi Köyü’ndeki Ortodoks Kilisesinin yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, yarımadanın en batı ucundaki kilise özellikle yaz aylarında komşu Yunanistan'ın Kos, Kalimnos, Leros ve Patnos Adaları’nda yaşayanların ziyaretçi akınına uğruyor. Harabe haliyle bile turist çeken, yıllarca yörenin çobanları tarafından ahır olarak kullanılan kilisenin hazine avcıları tarafından delik deşik edilmesine şimdiye kadar hiçbir yetkili kurum müdahale etmedi. Kapı ve pencereleri başta olmak üzere işe yarar her şey sökülüp götürüldü. Duvarları çatlayıp, sıvaları dökülen kilise şimdi de inşaat işçileri ve yine çobanların çadır kurduğu bir alan haline dönüştü.

ÇEVRECİLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Akyarlar bölgesinde yürüyüşe çıkan bir grup çevreci kilisenin içler acısı halini görünce şaşkına döndü. Çevreciler konuyla ilgili “Akyarlar sahilinde yürüyüş sırasında gördüklerimize inanamadık. Tarihi kilisenin içi talan edildiği gibi bir de inşaat işçilerinin çadırı kurularak bedava yatakhane yapılmış. Çevreye bol miktarda kullanılmış çorap ve çamaşırlar atılmış durumda” şeklinde konuştu.