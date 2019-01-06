17 yılda 17 kez mülakata girdi, çalışma hakkı olduğu işletmeye giremedi

Eskişehirli Ferdi Çakmak, 2003 yılından bu yana 17 kez Kırka Eti Maden Bor İşletmesi sınavlarına ve mülakatlarına girdi ancak bir türlü işe giremedi. Tarlalarını ETİ Maden fabrikasına sattıkları için fabrikada çalışma hakkı kazanan Ferdi Çakmak gibi çok sayıda mağdur olduğunu öğrenildi. Sınavlarda başarılı oldukları halde rağmen mülakatlarda siyasi nedenlerle insanların elendiğini savunan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, konuyu meclis gündemine taşıdı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kırka Eti Maden Bor İşletmesinde çalışma hakkı olduğu halde siyasi görüşü nedeniyle fabrikaya alınmadıklarını belirten vatandaşların durumunu meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, söz konusu kişilerin kendilerine tanınan fabrikada çalışma haklarından yararlanamadıklarını kaydederek, bu kişilerin sınavlardan başarılı puanlar almalarına rağmen mülakatlarda siyasi düşüncelerinden dolayı elendiklerini iddia etti.

“TARLALARINI ETİ MADEN FABRİKASINA SATTILAR”

Mağdur oldukları belirtilen vatandaşların tarlalarını ETİ Maden fabrikasına sattıkları için fabrikada çalışma haklarının bulunduğunu ancak çeşitli bahanelerle işe alınmadıklarını savunan CHP'li Çakırözer, “Kırkalı hemşehrilerimiz Ferdi Çakmak, Kurtuluş Hoş, Süleyman Şakar bunlardan sadece üçü. Çakmak, Hoş ve Şakar gibi onlarca kişi tarlalarını ETİ Maden fabrikasına sattıkları için fabrikada çalışma hakkı kazandılar. Ferdi Çakmak 2003 yılından bu yana 17 kez sınavlara, mülakata girdi ama siyasi görüşü nedeniyle hala fabrikaya alınmadı. Şimdi işçi alımı yapılıyor. İş, aş meselesinde siyaset olmamalıdır. Bu insanlar artık fabrikaya alınsın, Milli servetimiz Kırka Bor siyasete alet edilmesin” diye konuştu.

HAK ETTİKLERİ HALDE 15 YILDIR FABRİKAYA ALINMIYORLAR

Kırka Eti Maden Bor Fabrikası'nın Türkiye'nin en önemli ihraç kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Çakırözer, şöyle devam etti; “Sadece Eskişehir'imiz değil, tüm Türkiye bu fabrikayla gurur duyuyor ama bizim fabrikada bir sıkıntımız var. Personel alımında yapılan partizanca tutum. İnsanlar siyasi görüşleri nedeniyle hak ettikleri halde bu fabrikada çalıştırılmıyorlar. Şimdi fabrikaya işçi alımı var. Artık bu insanlara bir iş, aş kapısı açılmalı. Bakın Ferdi Çakmak, Kurtuluş Hoş, Süleyman Şakar ve daha onlarcası… Ferdi Çakmak 2003 yılında tarlasını Eti Madene sattı ve fabrikada çalışmaya doğal hak kazandı. 17 kez, tam 17 kez mülakata girdi ve 17'sinde de reddedildi. Şimdi fabrikanın sitesinde işçi alım ilanı var. Artık bu partizanca tutumdan vazgeçilmeli ve Ferdi Çakmak ile arkadaşları hak ettikleri gibi fabrikada çalıştırılmaya başlamalıdır” diye konuştu.

YÜZE YAKIN TAŞERON KADRO BEKLİYOR

Fabrikada taşeron olarak çalışan işçilerinde mahkeme kararlarına rağmen kadroya alınmadığına dikkat çeken Çakırözer, taşeron işçilerin de mağduriyetlerinin de giderilmesini istedi.