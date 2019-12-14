Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tamirhanede şaşırtan olay! Renk tonunu beğenmedi iddiası! 3 kişi yaralı

Zonguldak'ta iddiaya göre, bir tamirhanede boyanan aracının renk tonunu beğenmediği gerekçesiyle iş yeri sahipleriyle tartıştı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

18:58 -
Haberler Gündem
Tamirhanede şaşırtan olay! Renk tonunu beğenmedi iddiası! 3 kişi yaralı

Zonguldak’ta, oto tamirhanesi sahipleriyle tartışan silahlı şüpheliler 3 kişiyi yaraladı.

FOTO: AA – Zonguldak’ta, oto tamirhanesi sahipleriyle tartışan silahlı şüpheliler 3 kişiyi yaraladı.

İddiaya göre, Karaelmas Mahallesi’nde sanayi sitesindeki bir tamirhanede aracını boyatan kişi ve yanındakiler, boyanın renk tonunu beğenmedikleri gerekçesiyle iş yeri sahipleriyle tartıştı.

FOTO: AA – Zonguldak’ta, oto tamirhanesi sahipleriyle tartışan silahlı şüpheliler 3 kişiyi yaraladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araç sahibi ve yanındakilerin silahla ateş etmesi sonucu Cavit G. (40) bacağından ve Cihat G. (47) omzundan yaralandı. Çağın Alp G. (20) ise darbedildi.

FOTO: AA – Zonguldak’ta, oto tamirhanesi sahipleriyle tartışan silahlı şüpheliler 3 kişiyi yaraladı. Olay yeri ekipleri, söz konusu yerde inceleme yaptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. AA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more