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Tampon bölgedeki IŞİD’li için flaş karar: ABD kabul etti

Türkiye tarafından sınır dışı edilen ve günlerdir Türkiye ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede kalan ABD vatandaşı IŞİD'li terörist ülkesine gönderilecek. İçişleri Bakanlığı ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD’ye gönderilmek üzere gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

12:54 -
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Tampon bölgedeki IŞİD’li için flaş karar: ABD kabul etti

Türkiye tarafından sınır dışı edilen ancak Yunanistan’ın da kabul etmediği ABD vatandaşı IŞİD’li terörist günlerdir sınırdaki tampon bölgede yaşamını sürdürüyor. Akıbeti merak konusu olan IŞİD’li teröristle ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı teröristin ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Yabancı Terörist Savaşçı olan ve hakkında sınırdışı kararı alınan, 11.11.2019 tarihinde isteği üzerine 3'üncü ülke olarak Yunanistan’a sınır dışı edilen ancak Yunanistan’ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan Amerika Birleşik Devleti uyruklu Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

ABD Amerika İçişleri Bakanlığı IŞİD savaşçı terörist Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 12:59 14.11.2019
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