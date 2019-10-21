Tarihe matkaplı darbe

Fesçiler Kapısı’nın üzerinde yer alan “Çalışıp kazanan, Allah'ın sevgilisidir” yazılı kitabenin ortasına matkapla üç delik açılarak monte edilen güvenlik kamerasını gören vatandaşların tepki sosyal medyada dalga dalga yayıldı.

Osmanlı’nın celî talik ve celî sülüs hattının son büyük üstadı İsmail Hakkı Sami Efendi imzalı 1902 tarihli kitabeye monte edilen kamera gelen tepkiler üzerine söküldü.

DUVARLAR KLİMA VE GÜVENLİK KAMERASIYLA DOLU

Kapalıçarşı’nın bir diğer kapısı olan Beyazıt Kapısı’nın bir köşesinde de duvara monte edilmiş güvenlik kamerası olduğu görülürken, tarihi çarşının duvarlarındaki çok sayıda klima da görüntülere yansıdı.

Tarihi çarşıda meyve-sebze satan Sedat Demiray isimli esnaf, güvenlik kamerasının dün akşam sökülmüş olabileceğini belirterek, “Duvarlara her şey takıyorlar. Delik açıyorlar, kablo döşüyorlar. Benim bildiğim güvenlik kamerası bir şeyi korumak içindir, ama bunların neyi nasıl koruduğunu ben anlamadım” dedi. (DHA)